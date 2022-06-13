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    Emekli general Beyazıt Karataş: Yunanistan'ı Adriyatik'e süreriz

    Emekli general Beyazıt Karataş: Yunanistan'ı Adriyatik'e süreriz

    Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Yunanistan'ın tehditlerinin gerçekçi olmadığını, Türk ordusunun Yunanistan'ı "Adriyatik'e sıkıştıracak" kabiliyete sahip olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.06.2022 - 01:03
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    Habertürk'te Kübra Par'ın sundupu Açık ve Net'te gündeme dair konular ele alındı.

    Askeri uzmanların Yunanistan'ın tehditlerini değerlendirdiği bölümde, Yunan tarafından gelecek tehditlerin hafife alınmaması gerektiği, ancak ABD ya da dengi büyük ülkelerin dahli olmadıkça, Yunan ordusunun Türk ordusu karşısında çok da etkili olamayacağı savunuldu.

    Programa uzaktan bağlanan Emekli Hava Pilot Korgeneral Beyazıt Karataş, Yunanistan ile Türkiye arasında olası bir savaşın ağırlıklı olarak havada ve denizde gerçekleşeceğini, ancak sonunun Yunanlıların istediği gibi olmayacağını belirtti.

    Emekli general Beyazıt Karataş: Yunanistan'ı Adriyatik'e süreriz - VİDEO

    "Yunan uçakları kalkar, ama inecek yer bulamaz"

    Karataş, bir Yunanistan kanalında konuşan Yunan generalin "Boğaz köprülerini 3 füzeyle vururuz" tehdidini hamasi olduğuna ve itibar edilmemesine atıfta bulunarak şunları söyledi:

    "Yunanlılar hala şunu anlayamadı. Türkiye, batı ve doğuda stratejik birimlere sahip. Yunanistan kuzey ve güneye uzanan bir ülke ve nereden bakarsanız, 150 km sonra Adriyatik'tesiniz. yani, denizden havaya çıkıp uçmaya, köprüleri vurmaya başladığınız zaman, o uçaklar geriye dönünce inecek meydan bulamayacaklar. Çünkü Türkiye'nin elindeki imkan ve kabiliyetleri, onların stratejik tesislerini vuracak nitekilte. O yüzden çok da Fransız reklamı yapmasınlar.

    Emekli general Beyazıt Karataş: Yunanistan ı Adriyatik e süreriz #1

    "Artık yerli füzelerimiz var"

    Yerli füzelerimiz var, Bora'lar, SAW'lar ve satıhtan satıha ve uçaktan atılan, yerli olarak geliştirilen füzeler var.

    "Adriyatik'e inmek zorunda kalırlar"

    Stratejik derinliği olmayan bir ülke, inanın Adriyatik Denizi'ne inmek zorunda kalırlar."

    Emekli general Beyazıt Karataş: Yunanistan ı Adriyatik e süreriz #2

    "Türkiye'nin F-35 almaması, bizim için büyük bir şans"

    "Yunanistan'a F-35 almasını şiddetle tavsiye ediyorum. Amerikalıların bile yerden yere vurduğu, başarısız bir projeyi Türkiye'nin almaması, S-400 dışında birçok şansı önümüze getirdi."

    "TF-23 uçağımız, F-35'ten daha iyi olacak"

    "Milli Muharip uçağımızın adı TF-23. Yunanlılara Amerikalılara TF-23 ile cevap vereceğiz. İnanarak söylüyorum. Bizim geliştirdiğimiz uçak ve radar, F-35'ten daha iyi olacak."


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