Emekli ikramiyesi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi

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Emeklilerinin ek zamlarının hesaplara yatmasının ardından gözler bayram ikramiyesindeydi...

2 bin lira olan emeklilerin bayram ikramiyeleri 3 bin lira oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesi il il ziyaretlerine devam ederken, Ordu'nun Altınordu ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, emeklilere de bir müjde verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

"Bütçeyi zorlama pahasına bir artış yapmayı düşünüyoruz"

Erdoğan, "Emeklilerimize bayram ikramiyelerinde bütçeyi zorlama pahasına bir artış yapmayı düşünüyoruz. Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" dedi.

Torba teklife eklendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamalarının ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.

AK Parti heyeti, emekli ikramiyesini Meclis'e sunulacak 8. Yargı Paketi'ne ekledi.

Komisyondan geçti

Bugün ise görüşmeleri devam eden kanun teklifiyle ilgili kritik bir haber geldi.

Emekliye verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

Emeklilere ikramiye uygulaması

2018'de bin TL ile başlayan emeklilere bayram ikramiyeleri 2023'te 2 bin TL'ye çıkartılmıştı.

Böylelikle Cumhurbaşkanı'nın müjdesiyle ikramiyeler 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkartıldı.

İkramiyeler, her yıl Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Ödeme tarihleri

Ramazan Bayramı, 10 Nisan itibarıyla idrak edilecek. Emekliye bayram ikramiyeleri ise bayramdan önceki hafta hesaplara geçiyor.

Dolayısıyla 3-9 Nisan tarihleri aralığında bütün emekliler ilk ikramiyeleri almış olacak.