Emekli Korgeneral Aksakallı: Darbe başarılı olsaydı, ülkemiz parçalanacaktı

İHA

Erzurum'un Şükrü Paşa Mahallesi'nde bir caddeye ismi verilen emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, 15 Temmuz 2016 gecesi Koruma Subayı Astsubay Ömer Halisdemir'e verdiği talimatla Özel Kuvvetler Tugay Komutanı Semih Terzi'yi vurmasını emrederek darbenin seyrini değiştiren kritik bir rol üstlenmişti.

Memleketi Erzurum’da adının verildiği caddenin açılışı için gelen Zekai Aksakallı, hemşerileri tarafından coşku ve sevgiyle karşılandı. Caddenin açılışına Erzurum Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaparken, etkinliğe Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, MHP İl Başkanı Adem Yurdagül ve diğer davetliler katıldı. Aksakallı, bu anlamlı günün mutluluğunu sık sık dile getirerek, hemşehrileriyle duygusal anlar yaşadı.

"ZEKAİ PAŞA'MIZIN ADINI BU CADDE İLE YAŞATACAĞIZ"

Açılışta bir konuşma yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Zekai Aksakallı'nın FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminde Şehit Ömer Halisdemir ile birlikte bir kahramanlık destanı yazdığını vurguladı. Başkan Sekmen,

Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öngörüsü sayesinde milli mücadele ruhu yeniden canlandı. Erzurum'un yiğit evladı Zekai Paşa, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren önemli bir komutandır. Rabbim, aziz vatanımız için savaşan tüm kahramanlarımızın ayağını taşa değdirmesin. Biz de ‘Vefa, dinimizin temelidir’ anlayışıyla Zekai Paşa'nın adını bu cadde ile yaşatma kararı aldık. Bu değerli projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimize ve bu süreçte yanımızda olan kıymetli vatandaşlarımıza içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte, şehrimizin yüzünü yenileyerek vatandaşlarımıza daha modern, konforlu ve güvenli bir yaşam sunmak için güçlü adımlar atıyoruz. Bugün burada olmaktan ve bu önemli projeyi sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum

ifadelerini kullandı.

"ERZURUM KONGRESİNDE ŞEKİLLENEN MİLLİ RUHU KORUMALIYIZ"

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından kazandırılan ve bu şehirde doğup büyüyen bir evlat olarak adına tevdi edilen bu güzel eserin açılış töreninde bulunmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade eden emekli Korgeneral Zekai Aksakallı,

Bu vesileyle, caddeye ismimizi verme nezaketini gösteren belediye başkanıma, emeği geçen herkese ve siz değerli hemşerilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Tarih boyunca bu toprakların insanları, dadaşlar, bağımsızlıkları ve istiklalleri için her türlü bedeli ödeyerek kahramanca savaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nde tüm dünyaya haykırılan 'Vatan bir bütündür, bölünemez' sözü, son nefesimize kadar bizleri aydınlatan bir rehber olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nde şekillenen milli ruhu, aynı inançla korumaya devam etmeliyiz

şeklinde konuştu.

"DARBE BAŞARILI OLSAYDI, ÜLKEMİZ PARÇALANMA SÜRECİNE GİRECEKTİ"

Ülkemizi bölmeyi ve parçalamayı amaçlayan hain Siyonist ittifakın kötü niyetli faaliyetlerinin devam ettiğini vurgulayan Aksakallı,

Şanla dolu tarihimizde tanık olduğumuz en alçak, en sinsi ve en kalleş saldırı olan 15 Temmuz darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin gösterdiği kahraman direnişle bertaraf edilmiştir. Bu hainlerin emelleri, kursaklarında kalmıştır. Eğer darbe başarılı olsaydı, kukla bir yönetimle ülkemiz parçalanma sürecine girecekti. Bu tarihi süreçte, her durumda vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye yemin etmiş bir kahraman ordunun komutanı olarak, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirme çabası içinde olduk. Milli iradeye, ülkenin bütünlüğüne ve bağımsızlığına saldıran FETÖ ve onun arkasındaki emperyalist güçlere karşı yazılan destanda bir paya sahip olmak, bizim için en anlamlı şeref ve en büyük iftihardır. Bu vesileyle, Yüce Allah'ın yardımı ve aziz milletimizin şehadete koşan cesareti sayesinde akamete uğratılan darbe girişimi sırasında şehit olan 251 kahramanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum

dedi.

"ÖMER HALİSDEMİR'İ RAHMET VE MİNNETLE YAD EDİYORUM"

Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı, konuşmasına şöyle devam etti:

Darbenin başarılı olmasında kritik bir rol oynayan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı hedef alarak harekete geçen sözde FETÖ'cü generali, şehadeti göze alarak etkisiz hale getiren değerli silah arkadaşım, koruma astsubayım Ömer Halisdemir'i rahmet ve minnetle anıyorum. Vatan ve millete adadığımız hayatımızın her anında önceliğimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin hür ve özgür olarak sonsuza dek var olma hedefi olmuştur. Günümüzde küresel vahşetin birçok bölgede alçakça bir soykırıma dönüştüğü bu dönemde, devletimizi ebediyen payidar kılmayı milli bir yemin olarak tüm dünyaya haykırmak istiyorsak, içerde birlik ve beraberliğimizi sağlamak ve sürdürmek zorundayız. Değerli dostlarım, vatan hizmetinde elde edilen her başarı, bu başarıya katkıda bulunanlar için en büyük ödüldür. Allah'ın rızası, milletin takdiri ve duaları, ulaşılması en güç ödüllerdir. Ülkemizin bekasına kast eden iç ve dış düşmanlara Yüce Allah fırsat vermesin. İsmimizin yaşatılacağı bu caddeye adımızı vererek onurlandıran, şehrimizin çehresini değiştiren sayısız vizyon projesine imza atan Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e ve bu karara destek veren belediye meclis üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Siz değerli hemşehrilerimi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Konuşmaların ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'ya hediyeler verildi ve sonrasında kurdele kesimi yapıldı.