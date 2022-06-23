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    Emekli kurban ikramiyeleri bu hafta yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

    Emekli vatandaşlar, kurban ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyor. Peki bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak, bu hafta ödenir mi? İşte konunun detayları...
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 11:15
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    Emekli kurban ikramiyeleri bu hafta yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...

    Kurban Bayramı bu sene 9-12 Temmuz 2022 günlerinde idrak edilecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyeleri için sayılı günler kaldı.

    Emekli vatandaşın gündeminde "ikramiyeler yattı mı" sorusu yer alıyor.

    Milyonların cebini rahatlatacak olan ödemelere ilişkin ayrıntılar yakından takip ediliyor.

    Peki, 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, temmuzun kaçında yatacak? Bu hafta ödenir mi? İşte detaylar...

    2022 Kurban Bayramı ikramiyesi yattı mı?

    Kurban Bayramı ikramiyelerinin temmuz ayının ilk günlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

    Emekli kurban ikramiyeleri bu hafta yatar mı? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı... #1


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