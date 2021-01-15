Emekli maaş farkları yattı mı? Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak 2021?

Emekli maaş farkları yattı mı? Emeklilerin maaş farkı ne zaman yatacak 2021?

Emekli vatandaşların ocak ayı zamlarına ilaveten alacakları enflasyon farkları hesaplarına yatmaya başlayacak. Emekli maaşı alanlar farkların ne zaman yatacağını araştırıyor.

Milyonlarca emekli açıklanan zamların ardından alacakları enflasyon farkları ne zaman ödenecek sorusunu araştırıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından Temmuz ve Aralık dönemine ilişkin açıklanan yüzde 8.36'lik enflasyon oranı ile memurlar ve memur emeklileri 4.36 enflasyon zammı almaya hak kazanmıştı.

Ayrıca memur ve memur emeklileri, yüzde 3 olarak sözleşme zammı da alacak ve toplam zam miktarı 7.36 olacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Toplu sözleşmeye göre memurlar Ocak ayında maaşlarını zamlı alacak. Geçmiş 6 aya ait enflasyon oranının farkı da maaşlara eklenecek.