Emekli maaşı farkı 28 Temmuz tarihinde ödenecek

Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşların, 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının 28 Temmuz tarihinde ödeneceği açıklandı.

2 milyon vatandaşın SGK'dan beklediği maaş farkı ödemesi açıklaması geldi.

Emekli Sandığı kapsamında; emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2022 yılı Temmuz ayı zam farklarının 28 Temmuz tarihinde ödeneceği açıklandı.

Toplam 2 milyon 385 bin 799 kişiyi kapsayan ödemelerin, aylık almakta olunan banka ve PTT şubelerinde hesaplara gönderileceği belirtildi.

"1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere..."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 385 bin 799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.” denildi.

Maaş ödemelerindeki aylık fark dağılımı

Açıklama kapsamında aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında; Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere 2 aylık tutarında Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere 3 aylık tutarında aylık farkı gerçekleştirildi.

Fark ödemesi tutarı 6 milyarı geçti

İHA'nın aktarımına göre; toplam fark ödemesi tutarı ise 6 milyar 447 milyon 227 bin 858,02 TL olurken, öte yandan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanıldığı belirtildi.