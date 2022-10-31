Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2023 emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2023 emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zam oranı, emekli vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki emekli maaşı zammı belli oldu mu? 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Yıl sonuna doğru yaklaşırken, emekli maaşı zammı en çok araştırılan konular arasında yerini aldı.

Yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş, ocak ayında yapılacak zamma odaklanmışken, enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor.

Temmuz ayında yüzde 42,35 zam alan emekliler için en düşük maaş 3.500 TL olmuştu.

Emekli maaşlarına yapılacak yeni zammın oranı ise 3 Kasım Perşembe günü 4 aylık enflasyon oranlarının duyurulmasının ardından belli olacak.

Bu verilerin ardından emeklilerin alacağı zam kesinleşecek. Ancak hükümet asgari ücrete oranlı yeni bir formül hazırladı.

2023 emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin, Ocak ve Temmuz ayında yapılan maaş artışları bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2023'te Aralık 2022 ile Haziran 2022 arasında oluşan 6 aylık enflasyon kadar zam alacaklar.

TÜİK Eylül 2022 enflasyon rakamlarını açıklamıştı. TÜİK verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 83,45, aylık yüzde 3,08 oldu. Emekli zam oranı için belirleyici olacak TÜFE endeksi de 1.046,89 olarak şekillendi. Bu değişim 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,05 olarak gerçekleşmesini sağladı. Açıklanan veriler, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için 3 aylık rakamlar kesinleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) emeklilerin merakla beklediği verileri 3 Kasım Perşembe günü açıklayacak. TÜİK'in açıklamasından sonra ekim ayı enflasyon oranları belirlenmiş olacak. TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, emekli ve memur maaşları için aylık zam oranı netlik kazanmış olacak.

Hükümet tarafından asgari ücret endeksli 'en düşük emekli maaş' formülü de hazırlandığı belirtildi. Asgari ücret endeksli yüzde 60 formülüne göre; en düşük emekli maaşı 4.950 TL, Asgari ücret endeksli yüzde 70 formülüne göre ise en düşük emekli maaşı 5.775 TL olacak.