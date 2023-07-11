Emekli milletvekillerinin maaşlarıyla ilgili yeni düzenleme: Yüzde 25 zam Emekli milletvekili maaşlarında torba yasa teklifine özel hüküm kondu. Buna göre maaş zamları yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artacak. Böylelikle emekli vekillerin ortalama 55 bin TL olan aylıklarının 64 bin TL yerine yaklaşık 69 bin TL’ye çıkartılacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde memur maaşlarıyla ilgili zam düzenlemesini duyurmuştu.

En düşük memur maaşı 22 bin TL olurken yüzde 17,55 + 8 bin TL'lik zammın ardından sıra emeklilere geldi.

SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine yılın ikinci yarısında uygulanacak zam oranı da yüzde 25 olarak güncellendi.

Emekli vekilleri sevindirecek gelişme: Aylıklarında artış yapılacak

Memur ve emekliler zamlı maaş ve aylıkları ise 15 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatacak.

Gelişmelerin ardından bu kez de emekli milletvekilleriyle ilgili bir düzenlemeye gidildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan torba yasa görüşmeleri sonrası verilen önerge ile emekli milletvekillerinin maaşlarında artış yapılacak.

Yüzde 17,55'le sınırlı kalmasın dendi: 25'e çıkarılması için özel hüküm kondu

Emekli milletvekillerinin maaş zamlarının yüzde 17,55’le sınırlı kalmayıp yüzde 25 artabilmesi için torba yasa teklifine özel bir hüküm konuldu.

Böylelikle emekli milletvekillerinin ortalama 55 bin TL olan aylıklarının 64 bin TL yerine, yaklaşık 69 bin TL’ye çıkarılmasının yolu açıldı.

Maaşları 69 bin TL'ye çıktı

Bu düzenleme yapılmasaydı emekli milletvekilleri 9 bin TL dolayında artış alacaktı.

Öte yandan üzerinde herhangi bir tartışma yapılmayan önergenin genel gerekçesi şöyle açıklandı: