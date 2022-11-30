Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? İşte SGK emekli maaş ve emeklilik tarihi hesaplama yöntemi!

Emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? İşte SGK emekli maaş ve emeklilik tarihi hesaplama yöntemi!

SGK tarafından yapılan uygulama ile "Emekli olursam ne kadar maaş alırım?" sorusu yanıt bulabiliyor. Peki emekli olduğunuzda ne kadar maaş alırsınız? İşte SGK emekli maaşı hesaplama yöntemi...

SGK emekli maaş hesaplama uygulaması pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. SGK kapsamında bilindiği gibi 3 adet sigorta sistemi bulunuyor. Yer alan sigorta sistemleri ise 4A, 4B ve 4C şeklinde ifade edilmekte. Emekliliği yaklaşan vatandaşlar "Emekli maaşım ne kadar olacak?" sorusunu merak ediyor. Emekli maaşı prim hesaplaması yapılırken, yatırılan prim sayısı, sigorta süresi ve yaş şartı esasına dayanarak hesaplama yapılmaktadır. Peki emekli olduğumda ne kadar maaş alırım? İşte SGK emekli maaş hesaplama yöntemi!

Emekli maaşı hesaplama yöntemi!

Emekli maaşı hesaplaması vatandaşların odağında bulunuyor. Maaş hesaplaması yapılırken, hesaplama çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermekte. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde bulundurduğu maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı ifade ediyor.

4B Bağ-Kur emekli maaşı için ise vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarına ulaşabiliyor. Ayrıca turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama sayfası üzerinden vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilmekte.

Emekli maaşı hesaplaması yapılırken çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösterdiği biliniyor.

4A emekli maaşı hesaplama

4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

Öncelikle T.C Kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

Ardından ‘Sorgula’ butonuna basın. Yaptığınız işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4A emekli maaşı hesaplamak için tıklayın!

4B emekli maaşı hesaplama

İlk olarak TC Kimlik numaranızı, Kurumu ve güvenlik kodunu yazın. Sonrasında bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

4B emekli maaşı hesaplama için tıklayın!

4C emekli maaşı hesaplama

Öncelikle doğum tarihi, cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi, hizmet türünü seçmelisiniz. Sonra aşağıda bulunan hesapla butonuna basın. Yaptığınız bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız gerçekleşecektir.

4C emekli maaşı hesaplama için tıklayın!

Ne zaman emekli olacağım?

SGK tarafından yapılan uygulama ile ne zaman emekli olacağınızı hesaplamak da mümkün.

Ne zaman emekli olacağınızı sorgulamak için tıklayın!