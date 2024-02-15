Emekli Orgeneral Saldıray Berk son yolculuğuna uğurlandı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk'in cenazesi toprağa verildi.

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AA

Emekli Orgeneral Saldıray Berk, rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün sabah hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Berk için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Askeri tören düzenlendi

Askeri törene, Berk'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, eski Kara Kuvvetleri Komutan Orgeneral Salih Zeki Çolak, eski 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Hurşit Tolon, eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Emekli Korgeneral Engin Alan katıldı.

Saldıray Berk'in Türk bayrağına sarılı tabutunun önüne fotoğrafı ve madalyaları konuldu.

Ailesi taziyeleri kabul etti

Eşi Betül Reyhan Berk, oğlu Berkay Berk ile kızı Aliye Berk taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazı öncesi subaylar Saldıray Berk'in tabutu başında saygı nöbeti tuttu.

Toprağa verildi

Cenaze namazının ardından Berk'in naaşı top arabasına konuldu.

Berk'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Saldıray Berk kimdir?

Saldıray Berk, 1948'de Erzurum'da dünyaya geldi. 1962'de Selimiye Askeri Ortaokulu'ndan, 1966'da Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1968 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

1995 yılında tuğgeneral rütbesine terfi eden Berk, 2'nci Ordu Harekat Kurmay Başkanlığı, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, 1'inci Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yürüttü.

1999 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti.

FETÖ kumpasına uğradı

Bu rütbede Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı ve 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı görevlerini yürüttü.

2003 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti. 2007 yılında da orgeneral rütbesine terfi eden Saldıray Berk, en son 3'üncü Ordu Komutanlığı görevinde bulundu.

FETÖ üyelerinin kumpasıyla Ergenekon davasında yargılanan Saldıray Berk, 2016 yılında beraat etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)