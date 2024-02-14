Emekli Orgeneral Saldıray Berk yaşamını yitirdi Eski Erzincan 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Berk için yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

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3. Ordu ve EDOK Komutanlığı yapan emekli Orgeneral Saldıray Berk, 75 yaşında yaşamını yitirdi.

1948 Erzurum doğumlu Saldıray Berk, 2009 yılında FETÖ kumpasıyla oluşturulan Erzincan'daki Ergenekon davasının sanıkları arasında yer almıştı.

FETÖ kumpası

FETÖ ile ilgili soruşturma yürüten dönemin Erzincan Cumhuriyet Savcısı İlhan Cihaner'in de aralarında bulunduğu 13 kişi ile birlikte 3. Ordu Komutanı olduğu dönemde yargılanan Saldıray Berk, 2016 yılında beraat etmişti.

Yalan ifade verdiğini itiraf etti

Ergenekon Davası'nda "Efe" kod adıyla gizli tanık olan FETÖ'cü savcı Bayram Bozkurt, Saldıray Berk'in önünü kesmek için yalan ifade verdiğini itiraf etmişti.

Berk'in genelkurmay başkanı olabileceğinin o dönem FETÖ'cü albaylar arasında konuşulduğunu anlatan Bozkurt, yapılan kumpasla birlikte Berk'in yükselmesinin önüne geçildiğini ifadesinde söyledi.

2011 yılında emekli edildi

Saldıray Berk, kuvvet komutanlarının istifa ettiği 2011 yılındaki Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrasında emekli edildi.

Adliye üstünde F-16 uçurdu

Ergenekon davasında tutuksuz yargılanan Saldıray Berk, mahkeme günü mahkemeye gelmemiş ve Erzurum Adliyesi'nin üstünden iki adet F-16 uçurduğu anlar hafızalara kazınmıştı.

İHA ve SİHA'lara verdiği destekle biliniyor

Hayatını kaybeden Saldıray Berk'in yerli ve milli teknolojilerle üretilen İHA ve SİHA'lara verdiği destekle bilinmekte.

Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, Türk Silahlı Kuvvetleri iş birliğiyle önemli projelere imza atmıştı.

Bayraktar’a "Size en çok destek olan askerler kim?" diye sorulduğunda, ilk söylediği isim eski 3. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Saldıray Berk’ti.

Özdemir Bayraktar’ın vefatından üzüntü duyduğunu ifade eden Saldıray Berk, "Büyük bir değeri kaybettik, Allah rahmet eylesin." diye konuşmuştu.

Saldıray Berk ve Özdemir Bayraktar’ın oğlu Selçuk Bayraktar, daha önce aynı karede yer almıştı.

Yarın toprağa verilecek

Evli ve iki çocuk babası olan Saldıray Berk için yarın Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Saldıray Berk kimdir?

1962'de Selimiye Askerî Ortaokulu’ndan, 1966'da Kuleli Askerî Lisesi’nden, 1968 yılında Kara Harp Okulu’ndan mezun oldu. 1969 yılında Topçu ve Füze Okulu’nu tamamladı. 1976 yılına kadar Türk Kara Kuvvetleri’ne bağlı topçu birliklerinde bölük ve takım komutanlığı ile keşif subaylığı yaptı. 1978'de Kara Harp Akademisi’ni bitirdi.

Kurmay subay olarak 39. Piyade Tümen Lojistik Şube Müdürlüğü ile Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Okulu öğretim üyeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Plan Subaylığı, Moskova Kara Ataşeliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Personel Yönetim Şube Müdürlüğü ve 9. Piyade Tümen Topçu Alay Komutanlığı görevlerinde bulundu.

1995 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede 2. Ordu Harekât Kurmay Yarbaşkanlığı, Bakü Silahlı Kuvvetler Ataşeliği, 1. Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1999 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. Bu rütbede Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı görevlerini yürüttü. 2003 yılında Korgeneral rütbesine terfi etti.

Bu rütbede Genelkurmay Personel Başkanı daha sonra da 4. Kolordu Komutanı olarak görev yaptı. 2007 yılında Orgeneral rütbesine terfi etti ve 3. Ordu Komutanlığı’na, 2010 yılında Eğitim ve Doktrin Komutanlığına atandı. 2011 yılında emekli oldu. Ergenekon davasında tutuksuz yargılandı.