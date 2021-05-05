Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi için geri sayım..

Emekli Sandığı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi için geri sayım..

Milyonlarca emekli vatandaş, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi araştırıyor. Peki emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İşte o tarih..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram ikramiyesi tutarını açıklamasının ardından emeklilerin en çok merak ettiği soruların başında, emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman yatacak oldu.

Emekliler, bayram ikramiyesi ne zaman yatacak, sorusuna yanıt ararken, beklenen açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Bu süreçte Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklileri farklı günlerde ikramiyelerini alacak. Peki emekli sandığı ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte yanıtı..

EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.

Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

Tam kapanma döneminde uygulanan kısıtlamalar nedeniyle emekliler belirlenen tarihlerde bayram ikramiyesi ve maaş ödemelerini ikametine en yakın banka şubesinden ve ATM'lerden, güzergah ve zaman kuralına uygun olarak çekebilecek.