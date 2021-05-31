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- Emekli temmuz zammı 2021: SGK, Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
Emekli temmuz zammı 2021: SGK, Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
- Haber Merkezi
- 31.05.2021 - 10:18
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara gelecek zam haberinde...
Türkiye'de uygulanan yasa gereği enflasyon miktarına göre ocak ve temmuz olmak üzere yılda 2 kez artırılan emekli ve memur maaşlarını bu temmuz ayında zamlanacak.
Vatandaşlar, temmuz ayı emekli zammı ne kadar sorusunu araştırıyor. 2021 Ocak ayındaki zam sonrasında 6 aylık enflasyon oranına göre Haziran ayında emeklilere yeniden zam yapılacak.
Peki temmuz ayı emekli zammı ne kadar? Emekliye ne kadar zam gelecek? İşte tahminler..
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Son verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zam oluştuğu ön görüldü. Mayıs verileri, zam oranlarında önemli derece belirleyici olacak.
Milyonlarca emeklinin beklediği emekli zammı 6 aylık enflasyon oranlarına göre yapılıyor. İlk 4 ayın enflasyon oranları belli olmuş durumda. Haziran ayı enflasyon oranının Temmuz'un başında belli olmasıyla beraber emekli zammının ne kadar olacağı da belirlenecek.
Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranları belli olmasa dahi beklenti anketleri göz önüne alınarak hesaplamalar yapılmaya devam ediliyor. Beklenti anketlerine göre Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranının %7,66 olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.
Net zam oranları ise Temmuz ayı başında belirlenmiş olacak.