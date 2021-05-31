Emekli temmuz zammı 2021: SGK, Bağ-Kur emekli maaşına ne kadar zam gelecek?

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı maaşlara gelecek zam haberinde...

Türkiye'de uygulanan yasa gereği enflasyon miktarına göre ocak ve temmuz olmak üzere yılda 2 kez artırılan emekli ve memur maaşlarını bu temmuz ayında zamlanacak.

Vatandaşlar, temmuz ayı emekli zammı ne kadar sorusunu araştırıyor. 2021 Ocak ayındaki zam sonrasında 6 aylık enflasyon oranına göre Haziran ayında emeklilere yeniden zam yapılacak.

Peki temmuz ayı emekli zammı ne kadar? Emekliye ne kadar zam gelecek? İşte tahminler..

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Son verilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zam oluştuğu ön görüldü. Mayıs verileri, zam oranlarında önemli derece belirleyici olacak.