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- 14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
14 emekli amiral adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Emekli 104 amiralin Montrö bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan emekli amirallerin tamamı adli kontrolle serbest bırakıldı.
- AA
- 13.04.2021 - 02:48
- Güncelleme : 13.04.2021 - 02:58
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin hazırlanan bildiri soruşturması kapsamında; Ankara Nöbetçi 8’nci Sulh Ceza Mahkemesi, 14 şüpheliyi de ‘yurtdışına ve bulundukları il dışına çıkış yasağı’ koyarak serbest bıraktı.
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