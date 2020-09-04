Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye'nin ABD'den F-35'leri almamasını "Allah'ın bir lütfu" olarak yorumladı.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir' programında, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaşadığı sorunlar konuşuldu.

Programda ayrıca Türkiye'nin, ABD'nin füze savunma sistemi satmaması nedeniyle Rusya'dan alınan S-400'ler ve bu nedenle ABD'nin, F-35 projesinde payı olan Türkiye'ye savaş uçağı satmaktan vazgeçmesi de ele alındı.

"F-35'LERİ ALMAMAMIZ, ALLAH'IN BİR LÜTFU"

Programın konuklarından, FETÖ kumpası nedeniyle bir dönem cezaevinde yatan Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, S-400'lerin emsallerine göre çok daha etkili bir savunma sistemi olduğuna vurgu yaparken, F-35'lerin Türkiye'ye verilmemesini de "Allah'ın bir lütfu" şeklinde yorumlayarak şunları söyledi:

Emekli Tümgeneral Karataş: F-35'leri almamamız Allah'ın bir lütfu-Video

"F-35'ler, ABD'nin saadet zincirinden ibaret. Bunlar uçan bir bilgisayar. Kullanıcı adı ve şifre olmadan kullanamıyorsunuz. Girdiğin anda bütün bilgileri ABD'ye gönderiliyor.

"Şu anda Türk Hava Kuvvetleri, ABD'ye yüzde 90-95 oranda bağlı durumda. Eğer F-35 alırsak yüzde 100 bağlı hale geleceğiz. Uçan kaplumbağa uçurursunuz."

"ABD isterse elimizdeki F-16'ları da uçurtmaz. Bunun için bir pim değişikliği yeter. ABD size bir silah sattığında, sizi ömür devrince bağlıyor.

"Biz şimdi F-35 alırsak, 2060'a kadar 50-60 milyar dolar daha vereceğiz. O zaman Milli Muharip Uçağı'nı da yapamazsınız. ABD'nin F-35 vermemesi, tarihi bir andır. Allah'ın bir lütfudur."

Emekli Tümgeneral Karataş: S-400'ler işler vaziyette-Video