Emekli ve memur maaşlarında zam oranı ne olacak? Dikkat çeken açıklamalar Emeklinin memurun gözü kulağı açıklanacak zam oranlarında. Ensonhaber Youtube kanalında canlı yayın konuğu olan İş ve SGK Uzmanı Mert Nayır muhtemel zam oranlarını paylaştı.

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Milyonların beklediği maaş zamları netleşmeye başladı.

Asgari ücretin belirlenmesi ve en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak açıklanmasının ardından 2023 yılının ikinci yarısı için geçerli olacak emekli ve diğer maaş zamları ile ilgili hesaplamalar da şimdiden yapılmaya başlandı.

Emekli ve memur maaşlarında zam oranı ne olacak?

Ensonhaber Youtube kanalında ise açıklanması beklenen zam oranları öncesi gündemin nabzı sıcağı sıcağına tutulmaya devam ediliyor.

'Gündem Özel' programının canlı yayın konuğu İş ve SGK Uzmanı Mert Nayır oldu.

Ensonhaber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar

Nayır, asgari ücretten emekli memur maaşlarına kadar bir çok konu hakkında görüşlerini izleyicilerle buluşturdu.

"Yeni kabinenin ilk önemli mesaisi ajandadan çıkmış oldu"

İş ve SGK Uzmanı Mert Nayır'ın açıklamalarından dikkat çeken satır başları şu şekilde:

Asgari ücrette beklediğimiz rakama yakın bir oran belirlendi. 500 dolarlık bir beklenti vardı. Salı günü açıklandı o zaman dilimiyle bugün arasında dolarda farklar da oluştu. Hem işveren hem işçi tarafı burası Türkiye burada dolarla konuşmanın bir önemi yom ifadelerini kullandılar. T bazlı olarak 6 ay uygulanacak rakam belirlenmiş oldu. Yeni kabinenin ilk önemli mesaisi ajandadan çıkmış oldu.

"Memurların gözü kulağı bu rakamda"

Şimdi gözler memur ve emekli maaşlarında biz 3 Temmuz itibariyle haziran enflasyon oranını alacağız. Bunun sonucunda da karşımıza 6 aylık enflasyon farkı çıkacak. Şu an yüzde 18’lik bir oran karşımıza çıkıyor. Memurlarımıza ve emeklilerimize yapılacak zam oranı olarak. Burada Cumhurbaşkanımız devreye giriyor ve bir refah payı ilave ediliyor. Burada beklentiler minimum yüzde 30 bir zam yapılması. Ayrıca seçim döneminde verilen bir söz var en düşük memur maaşının 22 bin TL olması memurların gözü kulağı bu rakamda.

"Yüzde 30 oranında bir zam oranı bekliyoruz"

Kamu personeline yüzde 45 zam yapıldı, asgari ücrete yüzde 34 yapıldı. Memurlar bizim rakamımız daha fazla olur gibi bir beklenti içerisindeler ama yeni Maliye Bakanı’nın biraz kemer sıkacağını biliyoruz. Yüzde 30’un üstüne bu rakamların çok çıkacağını düşünmüyoruz.

"Minimum 10 bin liralık emekli maaşı karşımıza çıkacak"