Emekli vekillerin maaşlarının artırılması Meclis gündeminde

Maaşlarının artırılması konusunda talepte bulunan emekli milletvekillerinin 16 bin 400 lira olan maaşının 20 bin liraya ulaşması bekleniyor.

Meclis'te gündem emekli milletvekillerinin maaşları...

Yeni yıla girilmesiyle birlikte artan asgari ücret ve memur maaşlarından sonra, emekli milletvekilleri de maaşlarının artırılması için Meclis'te kulis çalışmalarına başladı.

Bütçe görüşmeleri sırasında bir kez denenen, ancak uzlaşma olmadığı için hayata geçirilemeyen emekli milletvekili maaşlarının artış sisteminin değiştirilmesi çalışmaları, TBMM’nin tatilinin ardından yeniden gündeme geldi.

Türk Parlamenterler Birliği yönetimi, parti gruplarını ziyaret ederek, taleplerini dile getirdiler. AK Parti yönetimi de konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a iletti.

TÜM PARTİLER SICAK BAKIYOR

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre Erdoğan’ın, "Tüm partiler destek verirse düzenleme yapalım." dediği aktarıldı.

Bunun üzerine AK Parti yönetimi, muhalefetle görüştü. CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP düzenlemeye sıcak baktı.

20 BİN LİRAYA ÇIKACAK

Hazırlanan maaş artışı teklifinin, Genel Kurul görüşmeleri aşamasında gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

Parti kurmayları, bu düzenlemenin sadece emekli vekilleri ilgilendirdiğini, 16 bin 400 lira olan maaşın bu düzenleme ile 20 bin liraya ulaşacağını belirtti.