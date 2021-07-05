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- Emekli zammı ne kadar oldu? Emekli temmuz enflasyon farkı 2021
Emekli zammı ne kadar oldu? Emekli temmuz enflasyon farkı 2021
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanırken emekliler de "Maaşlar ne kadar olacak?" sorusunu araştırıyor. Peki emekli zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ne kadar? İşte ayrıntılar...
- Haber Merkezi
- 05.07.2021 - 10:16
Binlerce memur ve memur emeklisinin gözü enflasyon rakamlarına ve akabinde belirlenen zam oranlarına çevrildi.
Yılın ilk 5 ayına ait rakamlar geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Haziran ayı rakamları ise 5 Temmuz’da TÜİK tarafından duyuruldu.
Haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak.
Peki, haziran ayı enflasyonu ne kadar? Emekli enflasyon farkı yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar...
HAZİRAN AYI ENFLASYON 2021
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Haziran ayı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı.
TÜFE haziranda yüzde 1,94 artarken, yıllık bazda yüzde 17,53 rakamına ulaştı.
EMEKLİ ZAMMI NE KADAR?
TÜİK'in enflasyon rakamları açıklandı. Bu rakamın ardından memur ve emeklilerin zam oranı yüzde 8,45 oldu.