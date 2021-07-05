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Emekli zammı ne kadar oldu? Emekli temmuz enflasyon farkı 2021

Emekli zammı ne kadar oldu? Emekli temmuz enflasyon farkı 2021

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanırken emekliler de "Maaşlar ne kadar olacak?" sorusunu araştırıyor. Peki emekli zammı ne kadar oldu? Enflasyon farkı ne kadar? İşte ayrıntılar...