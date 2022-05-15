Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar, İstanbul'da miting düzenledi. Maltepe'de düzenlenen mitinge katılım yoğun olurken, vatandaşların elinde taşıdığı pankartlar dikkati çekti.

Prim gün sayısını doldurup yaşı doldurmayı bekleyen emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu çağrı yaptı.

Bu çağrının üzerine Maltepe Etkinlik Alanı’nda buluşan binlerce vatandaş, miting alanını tıklım tıklım doldurdu.

Seslerini duyurmak için Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelenler, slogan atarak pankart açtı. Muharrem İnce'nin yer aldığı mitingde, üzerinde "EYT" yazan bayraklar sallandı.

Twitter üzerinden paylaşım yapıldı

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, Twitter hesabından EYT’lilerin Maltepe’de toplandığını bildirdi.

Gönül Boran, Maltepe’de tek yürek olduklarını ifade ederek şu paylaşımı yaptı: “#EytHakkıİçinMaltepede Emeğinin karşılığı olanla hep yetinen; hak ettiğinden bir kuruş fazlasında gözü olmayanlarla, hak meydanında bir aradayız.

Yorgunuz ama gururluyuz. Emeğimizin hakkı kutsalımızdır. Bu hak için Maltepe’de tek yürek olduk.”





Kıyafetler, pankartlar ve sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştılar

Maltepe'yi dolduran binlerce vatandaş, ellerindeki pankartlarla ve kıyafetleriyle EYT'ye dair mesajlar verdi.

Müzikler eşliğinde slogan atan EYTliler, "Hak etmeseydik istemezdik" , "Biz yaşa değil yasalara takıldık" , "Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a eğer adalet varsa, çıksın artık bu yasa. Duysun artık Ankara." dedi.

Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe'de miting düzenledi ViDEO

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz.

İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz." dedi.

