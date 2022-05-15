Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
479.214
2.99%
BTXN Coin
13.15
-5.73%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe'de miting düzenledi

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe'de miting düzenledi

    Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar, İstanbul'da miting düzenledi. Maltepe'de düzenlenen mitinge katılım yoğun olurken, vatandaşların elinde taşıdığı pankartlar dikkati çekti.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 15.05.2022 - 14:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Prim gün sayısını doldurup yaşı doldurmayı bekleyen emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu çağrı yaptı.

    Bu çağrının üzerine  Maltepe Etkinlik Alanı’nda buluşan binlerce vatandaş, miting alanını tıklım tıklım doldurdu.

    Seslerini duyurmak için Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'a gelenler, slogan atarak pankart açtı. Muharrem İnce'nin yer aldığı mitingde, üzerinde "EYT" yazan bayraklar sallandı.

    Twitter üzerinden paylaşım yapıldı

    EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran, Twitter hesabından EYT’lilerin Maltepe’de toplandığını bildirdi.

    Gönül Boran, Maltepe’de tek yürek olduklarını ifade ederek şu paylaşımı yaptı: “#EytHakkıİçinMaltepede Emeğinin karşılığı olanla hep yetinen; hak ettiğinden bir kuruş fazlasında gözü olmayanlarla, hak meydanında bir aradayız.

    Yorgunuz ama gururluyuz. Emeğimizin hakkı kutsalımızdır. Bu hak için Maltepe’de tek yürek olduk.”

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe de miting düzenledi #1

    Kıyafetler, pankartlar ve sloganlarla seslerini duyurmaya çalıştılar

    Maltepe'yi dolduran binlerce vatandaş, ellerindeki pankartlarla ve kıyafetleriyle EYT'ye dair mesajlar verdi.

    Müzikler eşliğinde slogan atan EYTliler, "Hak etmeseydik istemezdik" , "Biz yaşa değil yasalara takıldık" , "Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a eğer adalet varsa, çıksın artık bu yasa. Duysun artık Ankara." dedi.

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe'de miting düzenledi ViDEO

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe de miting düzenledi #2

    Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ay sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Bitti zaten, son düzenlemeleri yapıyoruz.

    İşte sözleşmeli personel meselesi var, EYT meselesi var. Bunların hepsi bizim önümüzde. Dosyaları adım adım açıyoruz ve sorunu çözdüğümüzde kamuoyumuzla paylaşıyoruz." dedi.

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe de miting düzenledi #3

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe de miting düzenledi #4

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe de miting düzenledi #5

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe de miting düzenledi #6

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe de miting düzenledi #7

    Emeklikte yaşa takılan vatandaşlar Maltepe de miting düzenledi #8


    İlginizi Çekebilir

    S&P: Kripto düşüşü zamanlı bir uyarı
    Ekonomi

    S&P: Kripto düşüşü zamanlı bir uyarı

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!
    Milyoner Olan Türkler

    250 $ ile başladı hesabında şu an 8000 $ birikti!

    Kiev'de savaş ölen Rus askerinin cesedi vagonlarda saklanıyor
    Dünya

    Kiev'de savaş ölen Rus askerinin cesedi vagonlarda saklanıyor

    Görüş Bildir