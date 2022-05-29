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    Emekliler dört gözle bekliyor! 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek, kaç TL?

    Emekli vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde ikramiyelerini alacak. Peki 2022 Kurban ikramiyeleri ne zaman ödenecek, kaç TL? İşte ödeme tarihleri...
    • Haber Merkezi
    • 29.05.2022 - 11:29
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    Emekliler dört gözle bekliyor! 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek, kaç TL?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyeleri, Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda 2 kez hesaplara yatıyor.

    Bu sene Ramazan'ı geride bırakırken, gözler Kurban Bayramı ikramiyesine çevrildi.

    Milyonlarca vatandaş, 'Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?' sorusuna yanıt arıyor. Ödemelerin banka hesaplarına yatacağı tarih sorgulanıyor.

    Öte yandan emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılıyor.

    Peki, bu bayram emekliye kurban ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2022 Kurban ikramiyesi ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

    2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek?

    9-12 Temmuz 2022 günlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramı öncesinde Temmuz ayının ilk haftasında bayram ikramiyelerinin yatırılması bekleniyor.

    Kurban Bayramı ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

    Bu yıl Ramazan Bayramı'nda verilen ikramiyeler 1100 TL idi. Kurban Bayramı'nda verilecek olan ikramiyenin de 1100 TL olacağı öngörülüyor.

    Emekliler dört gözle bekliyor! 2022 Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek, kaç TL? #1


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