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    Emekliler 'oh' çekecek! Bayram ikramiyesi zam oranı netleşiyor...

    Bugün gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışın açıklanması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 11:11
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    Emekliler 'oh' çekecek! Bayram ikramiyesi zam oranı netleşiyor...

    Milyonlarca emekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı ikramiyesini açıklamasını bekliyor.

    Kabine Toplantısı bugün saat 16.00’da toplanacak.

    Beştepe'de gerçekleştirilecek olan toplantıda, Türkiye'nin iç ve dış siyasi meseleleri ile ekonomiye dair gelişmeler ele alınacak.

    Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ödenen ikramiye, emekli vatandaşların cebini rahatlatacak.

    Geçen seneye göre zamlanması beklenen ikramiye ne kadar olacak sorusu emeklinin gündeminde.  2022 yılı Ramazan ikramiyesi için vatandaşların beklentisi 2 bin lira olması yönünde.

    Bugün netleşiyor

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında emekli bayram ikramiyelerine yapılacak artışında açıklaması bekleniyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yapacağı 'Millete Sesleniş' konuşması ile kararı kamuoyu ile paylaşacak.

    Yıl sonu enflasyon rakamları oranında artış yapılması, 1100 lira olan ikramiye tutarının 1500 liraya yükseleceği öngörülüyor.

    Emekliler oh çekecek! Bayram ikramiyesi zam oranı netleşiyor... #1


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