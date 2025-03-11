Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu: Maliyeti 30 milyar TL

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Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve hak sahiplerinin yararlanacağı bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı açıklandı.

4 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi 3 bin liradan yüzde 33 artışla 4 bin liraya çıkartılıyor.

Zamlı ikramiye bayramdan önce emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

16 MİLYON KİŞİ FAYDALANACAK

Bu yıl emekli ikramiyesinden yaklaşık 16 milyon kişi faydalanacak.

1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alacak.

MALİYETİNİ AÇIKLADI

AK Parti, içinde emekli ikramiyeleri ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında düzenlemenin içeriğine ilişkin bilgi verdi.

Güler, emekli ikramiyesinin bütçe dengeleri de dikkate alınarak 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildiğini açıkladı.

30 MİLYAR MALİYET

Güler, bin liralık artışın bütçeye maliyetinin ise 30 milyar liranın üstünde olduğunun altını çizdi.

Güler, bir süredir konuya ilişkin çalışmaların devam ettiğini hatırlatarak, "Hazine ve Maliye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda çalışmalar tamamlandı. Bu oran belirlenerek kanun teklifimize de yer verilmiş oldu. Bütçemize ve emeklimize hayırlı olsun" dedi.

MECLİS'TE YASALAŞACAK

Teklifin önümüzdeki hafta Genel Kurul gündemine taşınıp yasalaştırılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasından sonra da düzenleme yürürlüğe girmiş olacak.

Yaklaşık 16.5 milyon emekli, 30 Mart'ta başlayacak Ramazan bayramından önce zamlı bayram ikramiyelerini alabilecek.

24-28 MART TARİHLERİ ARASINDA YATMASI BEKLENİYOR

İkramiyelerin 24 ila 28 Mart tarihleri arasında hesaplara geçirilmesi planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, önümüzdeki günlerde tarihleri netleştirip kamuoyu ile paylaşacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA DA HESAPLARA PARALAR YATACAK

Emekliler ikinci ikramiyelerini 6 ila 9 Haziran tarihleri arasına denk düşen Kurban Bayramı öncesinde alacak.

Böylece bir emekli toplamda bu yıl 8 bin lira bayram ikramiyesi almış olacak.

İLK OLARAK 2018 YILINDA ÖDENMEYE BAŞLADI

2018 yılında bin lira olarak başlayan bayram ikramiyeleri 2021'de bin 100, 2023'te 2 bin, geçen yıl 3 bin liraya yükseltilmişti.

Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanacak.

Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75'i ödenecek.

Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınacak. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyeni yüzde 25'inden yararlanacak.