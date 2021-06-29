Emeklilerin gözü hesaplarda: Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme tarihleri 2021

Milyonlarca emekli Kurban Bayramı öncesine alacağı ikramiyeyi bekliyor. Ödeme tarihlerini araştıran vatandaşlar, bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak sorusunu gündeme taşıdı. İşte ödeme tarihleri...

Milyonların araştırdığı 'Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?' sorusu için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

1.100 TL olarak ödenecek ikramiyeler için araştırmalar hız kazandı. Ödemelerin banka hesaplarına yatacağı tarih sorgulanıyor.

Bayram ikramiyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 2018 yılından beri ödeniyor.

Peki, bu bayram emekliye kurban ikramiyesi ne zaman ödenecek? Kimler bayram ikramiyesi alabilir? Kurban ikramiyesi ne kadar? İşte merak edilen detaylar..

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYE TARİHİ 2021

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Ödemelerin bayramdan bir hafta önce 12-18 Temmuz aralığında hesaplara yatması bekleniyor.

KURBAN İKRAMİYESİ NE KADAR?

Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı.

Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin son Ramazan Bayramında 1.100 TL olmasına karar verilmişti.

Geçtiğimiz aylarda ikramiyeyi alan emekliler, şimdi ise Kurban Bayramı ödemesini bekliyor.

KİMLER İKRAMİYE ALABİLİR?

Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.