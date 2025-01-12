ANKA

EYT yasasından faydalanan milyonlarca vatandaş, emekli maaşının tadını çıkarıyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), düzenlemesiyle 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi yapılan vatandaşlara yaş şartı aranmaksızın emeklililik getirildi.

AZ FARKLA KAÇIRDILAR

Ancak kimileri EYT’yi az farkla kaçırdı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini az farkla kaçıranlara ‘kısmı emeklilik formülü’ istiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK TALEP EDİYORLAR

EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartı talep ediliyor.

Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek.

KADEMELİ EMEKLİLİĞE TAKILANLAR MİTİNGİ DÜZENLENDİ

Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) kademeli emeklilik talebiyle İstanbul'da Kadıköy İskele Meydanı’nda miting düzenlediler.

KIRMIZI KARTLI PROTESTO

'Mezarda emeklilik istemiyoruz', 'Emeklilikte adalet istiyoruz' pankartları taşıyan emekçiler, ellerindeki kırmızı kartları göstererek iktidarı protesto etti.

"SGK BİR YARDIM KURUMU DEĞİLDİR"

Çalışan ve prim ödeyen emekçilerin asla bütçeye yük olarak görülemeyeceğini söyleyen Emeklilikte Adalet Derneği (EMADDER) Genel Başkanı Mihriban Uğurlu, "Emeklilik hakkı bedeli peşin tahsil edilmiş hakkın teslimidir. SGK bir yardım kurumu değildir. SGK bir sosyal güvenlik sistemidir. Bu nedenle çalışanların hepsine eşit adil oranda bir hakkaniyetli bir dağılım yapmak zorundadır. Beklentimiz sadece ‘evet burada büyük bir adaletsizlik var, devletin dini adalettir’ diyen Cumhurbaşkanımızın bu haklı davamızı anladığını bildiğini söylemesi ve hakkımızı teslim etmesidir" diye konuştu.

"BİZLER ERKEN EMEKLİLİK HAYALİNDE DEĞİLİZ"

1999 ve 2008 yıllarında yapılan SGK reformları ile gelinen 20 senelik sıkı politikanın 7438 sayılı yasa ile bir anda bozulduğunu belirten Uğurlu şöyle devam etti:

EYT yasası dışında kalan bizler erken emeklilik hayalinde değiliz. Hatta bir çoğumuz EYT yasası ile emekli olanlardan çok daha büyük yaşlardayız ve çok daha fazla primliyiz. Hepimiz alın terimize bizden beklenen 7000 primi çoktan fazlası ile doldurduk. Bizden küçük ve primi az olan çalışanların emekli oldukları ortamda çalışma hayatına devam etmek, çalışma barışımızı bozmuştur. Kademesiz düzenleme anayasal eşitliğe, sosyal güvenlik anlayışına ve en önemlisi hiç bir vicdana sığmayacak büyüklükte bir adaletsiz durum meydana gelmesine sebep olmuştur.

"BU SİSTEM TÜM TOPLUM VİCDANINI RAHATLATACAK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLENMESİDİR"

Uğurlu, gelinen durumun tam bir felaket olduğunu vurgulayarak, "Dünyadan çalışma hayatı yaş örnekleri verirken, dünyanın hiç bir ülkesinde 43 yaşında emekli olmadığını değil. Dünyanın hiç bir yerinde akranlar arası 17/20 yıl fark olmadığından da bahsedin. Laf oyunları ile bu hakkı yok saymayın. Adaleti, adaletsizlik sadece kendi başımıza geldiği zaman ararsak, gün gelir, o adaleti hiçbir yerde bulamayız. Tam olarak talebimiz; SGK siteminde meydana gelen yaşı büyük ve primi fazla olanın emekli olmadığı, yaşı küçük ve primi az olanın emekli olduğu bu sistemin adil, makul, ve ölçülü kademe ile tüm toplum vicdanını rahatlatacak şekilde kademeli olarak yeniden düzenlenmesidir." dedi.

EYT YAŞ ORTALAMASI 48,1

2023 yılı sonu itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli oldu.

Emekli olan kişilerin yaş ortalaması da 48,1 olarak tespit edildi.

EYT'NİN 2024 MALİYETİ: 577,3 MİLYAR TL

Buna göre 2024'te EYT'nin bütçeye maliyeti 577,3 milyar TL olacak.

EYT'DEN EMEKLİ OLACAK SAYISI: 4,8 MİLYON KİŞİ

EYT düzenlemesi kapsamında, önümüzdeki 17 yılda eksik prim gün sayısını tamamlayarak, toplam 4 milyon 800 bin kişinin emekli olacağı hesaplanıyor.