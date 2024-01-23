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Emeklinin gözü TBMM'de: Ek zam Meclis'e gelecek

Emeklinin gözü TBMM'de: Ek zam Meclis'e gelecek SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ek yüzde 5 artışı içeren kanun teklifi, bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Teklifle en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükselecek.