Emeklinin yüzü zamla güldü! İşte emekli maaşı ödeme tarihleri En düşük emekli aylığı 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamanın ardından SSK ve Bağ-Kur maaşlarının ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı.

Haber Merkezi

Ramazan ayının gelmesiyle milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi.

Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi verilen ikramiyeler, yüzleri güldürüyor.

Bu kapsamda yeni bir çalışma için harekete geçildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte emekli maaşları ile ilgili bir çalışma yaptı.

"Alternatif modellerimiz var"

Bakan Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada mevcut emekli maaşının yetersiz bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

5 bin 500 lira en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Bununla ilgili alternatif çalışmaları yaptık. En düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var. Bunun yanında emeklilerin aldığı bayram ikramiyeleri var. Bütün bunları birlikte değerlendiren alternatif bir çalışmamız var. Emeklilere rahat bir nefes aldıracak, emeklilere hiç olmazsa yıkıcı, tahrip edici enflasyon şartlarını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi ayrıntılı bir şekilde ben zaten çalıştım.

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu

Ardından dün akşam NTV canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdeyi duyurdu.

Erdoğan, müjdeyi şöyle açıkladı:

Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz.

Maaşlar nisanda yatırılacak

Açıklamanın mart ayında yapılmış olması nedeniyle, zamlı maaşların bir sonraki emekli maaşı ödeme tarihlerinde yani nisan ayında hesaplara yatırılması planlanıyor.

Zam müjdesinin ardından emekli maaşı ödeme tarihleri sorgulanmaya başladı.

SSK emekli maaşı ödeme tarihleri

İşte tahsis numarasına göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme günleri…

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,



Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,



Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,



Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,



Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,



Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.



Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri