Emekliye müjdeli haber: 5 bin TL destek ödemesi yarın başlıyor Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağkur kapsamında çalışmayan emeklilere 5 bin lira ödemesine yarından itibaren başlanacak.

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Emeklilerin gözü kulağı bu haberde...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda müjdelenen emeklilere 5 bin TL ikramiye haber sonrasında gözler banka hesaplarına çevrildi.

Çalışmayan tüm emeklilerin alabileceği ikramiyenin hangi gün yatacağı emekliler tarafından merakla bekleniyordu.

Bakan Işıkhan 15 Kasım'ı işaret etmişti

Ödeme günlerine dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceki günlerde kritik açıklama yapmıştı.

Bakan Işıkhan açıklamasında, "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuşmuştu.

Ödemeler yarın başlıyor

Bugün ise emeklilere müjdeli haber geldi.

Gelir veya aylık alan çalışmayan emeklilere 5 bin lira tutarında, dul ve yetimlere de bu tutarın aylıktaki hisseye göre yapılmasına yarın itibarıyla başlanacak.

Maaş günlerine göre ödeme yapılacak

Bu ödeme; SSK kapsamında aylık alanlardan aylık ödeme günü 17, 18, 19 olanlar için 11 Kasım, 20, 21, 22 olanlara 12 Kasım, 23, 24, 25, 26 olanlara 13 Kasım, Bağkur ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 14 Kasım'da yapılacak.

Çalışan emekliler kapsam dışı

İkramiyeden, emekliliğine rağmen çalışmaya devam edenler faydalanamayacak.

Bütçeye maliyeti 61 milyar lira

12,2 milyon emekliyi kapsayacak ikramiyenin devletin kasasına olan maliyeti ise 61 milyar lira olarak hesaplanıyor.

5 bin TL almak için şartlar şu şekilde:

- 19 Ekim 2023 tarihi itibarıyla SGK'dan emekli maaşı alan veya emekli aylığı bağlanan kişiler.

- 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla fiilen çalışmayan kişiler.

Dul ve yetim aylığı alanlarda yararlanacak

Emeklilere bir defaya mahsus ödenen 5 bin TL'lik ikramiye, dul ve yetim aylığı alanlara da destek sağlayacak.

Dul olup çocuğu olmayanlara yüzde 75, dul olup çocuğu olanlara yüzde 50, yetimlere ise yüzde 25 oranında ikramiye ödenecek.

Buna göre, eğer çalışmıyorlarsa ölüm aylığı oranı yüzde 75 ise 3 bin 750 TL, yüzde 50 ise 2 bin 500 TL ikramiye alabilecekler.

EYT'liler de yararlanacak

EYT kapsamında başvuru yapmış ancak henüz maaşı bağlanmamış olanlar da 5 bin TL'lik ikramiyeden yararlanacaklardır.

Fakat EYT'lilerin çalışmıyor olması en büyük şart.