Emekli bayram ikramiyesi 4 bin TL'ye yükseltildi

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Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi.

Rakam, bugün netleşti.

Mevcutta 3 bin lira olan bayram ikramiyesi yüzde 33'lük artışla, 4 bin lira oldu.

Emekli ikramiyesinde artış için yasal düzenleme gerekiyor. Yeni haftada, zam oranına karar verilmesi durumunda, düzenlenmenin Meclis Başkanlığı’na gönderilmesi bekleniyor.

Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban bayramı için ikramiye veriliyor.

Bu yıl da Mart ve Haziran aylarında bayram ikramiyesi ödenecek.

16 MİLYON EMEKLİ FAYDALANACAK

Düzenlemeden yaklaşık 16 milyon emekli faydalanacak.

1 Mart itibariyle emekliliğe hak kazananlar da bayram ikramiyesi alabilecek.

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