Emekliye promosyon ödemeleri yarın başlıyor Emeklilerin banka promosyon tutarlarında artışa gidildi. Kamu bankaları 8 bin ile 12 bin lira arasında değişen tutarlarda promosyon ödeyecek. Promosyon ödemeleri ise yarın başlayacak.

ensonhaber.com

Kamu bankalarının emekliler için promosyon tutarı netleşti.

Başvurular devam ediyor. Ödemeler ise 28 Mart Perşembe günü yapılmaya başlanacak.

Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor.

Değişiklik yapmak mümkün

Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün.

Değişiklik durumunda cayma bedeli alınmıyor, anlaşma yapılan bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade ediliyor.

Yarın hesaplara yatacak

Başvuruları kabul edilen emeklilerin promosyonları perşembe günü hesaplara yatmaya başlayacak.

8 bin ile 12 bin lira arası promosyon ödenecek

Kamu bankaları, emekli maaşının miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arası promosyon ödeyecek.

İki maaşı olanlar ayrı ayrı promosyon alabilecek

Birden fazla emekli maaşı alanlar ayrı ayrı promosyon başvurusu yapabilecek.

16 milyon kişi yararlanacak

Uygulamadan emekli, dul ve yetim maaşı alan 16 milyon kişi yararlanacak.

Kamu bankaları haricinde özel bankalardan da promosyon alınabiliyor.