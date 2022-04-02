Petrol
104.35
-0.34%
Euro
16.22
-0.20%
Dolar
14.68
0.08%
Altın
909.14
-0.50%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
683.720
2.43%
BTXN Coin
37.04
2.40%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

    Ramazan Bayramı için gün sayan milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarihi sorguluyor. Peki emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında, kaç tl yatacak?
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 12:10
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 12:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

    On bir ayın sultanı Ramazan, 2 Nisan itibariyle başladı.

    30 günlük orucun ardından Ramazan Bayramı kutlanacak.

    Milyonlarca emekli bayram için ödenecek olan ikramiyeyi sabırsızlıkla bekliyor.

    Bu sene zamlı ödenmesi beklenen Ramazan Bayramı ikramiyeleri genellikle bayramdan önce hesaplara yatırılıyor. Emekliler, bayram ikramiyeleri sayesinde rahat bir nefes alıyor.

    Peki 2022 Ramazan ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında ödenecek?

    RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ AYIN KAÇINDA YATACAK?

    Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Dolayısıyla emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi 2 Mayıs 2022'den önce hesaplara hesaplara yatacak.

    Resmi tarihin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

    Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak? #1

    BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?

    Bayram ikramiyesi, emekliler ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödeniyor.

    BAYRAM İKRAMİYESİ 2022

    Emekliler ve malulen emekli olmuş malullük aylığı alan kişiler için 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılında 1.100 TL’ye çıkartılmıştı.

    Bu yıl da bayram ikramiyesinde artış yapılması yönünde beklenti bulunuyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

    Emekliye Ramazan Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak? #2


    İlginizi Çekebilir

    Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart kancası
    Transfer dosyası

    Rıdvan Yılmaz'a Stuttgart kancası

    Galatasaray'da Sacha Boey krizi
    Futbol

    Galatasaray'da Sacha Boey krizi

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin
    Tesla

    Çok küçük bir yatırım ile gelir kapısı elde edin

    Görüş Bildir