Emel Mathlouthi'nin Filistin şarkısı Masum Türker'i canlı yayında ağlattı Fulya Öztürk'ün canlı yayın konuğu olan Emel Mathlouthi'nin Naci En Palestina şarkısı ve Gazze'den gelen kan donduran fotoğraflar karşısında gözyaşlarını tutamayan Masum Türker duygusal anlar yaşadı.

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ensonhaber.com

İsrail'in Filistinlilere zulmü dünyanın gözü önünde devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, yüzde 70'inin çocuklar ve kadınların oluşturduğu 10 bine yakın Filistinlinin ölümüne neden oldu.

Kameralar önünde adeta katliama dönüşen çatışmalar Türkiye'nin de gündeminde.

Bölgedeki gelişmeler hemen her TV kanalında dakika dakika takip ediliyor.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Fulya Öztürk'ün yaptığı Akıl Çemberi programında da bölgedeki İsrail katliamları ele alındı.

CNN'de sürpriz konuk

Programın bir de sürpriz konuğu vardı.

Filistin için yazdığı Naci En Palestina şarkısı ile tanınan Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, programa konuk olarak duygularını paylaştı.

Mathlouthi, duygusal şarkısını telefon bağlantısıyla programa katılmış olmasına rağmen söyledi.

Filistin şarkısı dinleyenleri dağıttı

Milyonları yıllardır duygulandıran şarkı canlı yayında da etkisini gösterdi.

Zaten günlerdir Gazze'den gelen kötü haberler, kan donduran vahşet fotoğrafları ve insanlık dramlarının etkisiyle dolu olan herkesi duygulandırdı.

Masum Türker, gözyaşlarına boğuldu

Programın konuklarından eski bakan Masum Türker de duygularına hakim olamadı.

Hüngür hüngür ağlayan Türker'i Fulya Öztürk teselli etti.