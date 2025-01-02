Haber Merkezi

Suriye dendiğinde akla gelen ilk yerlerden birisi Emevi Camii...

Yıllar süren iç savaşın belki de en sembolik yapılarından.

AKIN EDİYORLAR

Suriye'de 61 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından tarihi Emevi Camii, insan akınına uğruyor.

Devrik Esad rejimi döneminde askerlerin kasıtlı olarak bu camiye geldiği ve insanları ibadetlerinden alıkoyduğu anlatılıyor.

GÖNÜLLERİNCE İBADET EDİYORLAR

Devrimin ardından akın akın bu camiye gelenler gönüllerince ibadet ediyor.

Suriyeliler, Emevi Camii’nin eski günlerine yani özüne döndüğünü anlatıyor.

İMAMLAR GÖREVLENDİRİLDİ

Halihazırda camideki vakit namazları için ayrı isimler görevlendirildi.

Yatsı namazından sorumlu olan İmam Ömer Sağir ile Emevi Camii’ndeki değişimi ve geleceğe dair beklentilerini TRT Haber'e anlattı.

"EMEVİ CAMİİ AĞIRLIĞINI YENİDEN KAZANDI"

Büyük Emevi Camii’nin devrimle beraber İslam dünyasındaki ağırlığını geri aldığını anlatan İmam Sağir, "Burası Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa’dan sonra İslam dünyasının en önemli 4’üncü camisi kabul ediliyor. Maalesef rejim nedeniyle bu özelliği kalmamıştı. Ancak şimdi sadece ülkemiz değil camimiz de özgürleşti. dedi.

Emevi Camii’nin Şam’ın en önemli sembollerinden biri olduğunu anımsatan Sağir, caminin inşasında dünyanın dört bir tarafından mimarlar ve ustaların katıldığı bilgisini paylaştı.

"NAMAZ KILANLARA ASKERLER BASKI YAPIYORDU"

Esad rejiminin düşmesiyle büyük bir sevinç duyduklarını ve bütün halkın sevindiğini belirten İmam Sağir, şunları söyledi:

Rejim döneminde bu cami büyük baskılara maruz kaldı. Askeri Güvenlik Birimi’ne bağlı bir grup asker bulunurdu. Namaz kılanlara baskı yaparlardı. Burada insanlar toplanamıyordu. Belki birkaç kişi anca gelebilirdi. Büyük fetihten sonra çok şükür baskı ortadan kalktı. Namaz kılanların sayısı arttı. Şimdi öğle ya da akşam namazında saflar dolup taşıyor. Devrik rejim döneminde böyle bir şey mümkün değildi. Rejim döneminde, özel günlerde dahi ancak bir ya da iki saf dolu oluyordu. Bugün ise ibadet için halkımız akın akın camiye geliyor.

"ERDOĞAN GELİRSE BÜYÜK COŞKUYLA KARŞILANIR"

Kendisinin Türk halkıyla duygusal bağının çok yüksek olduğunu da sözlerine ekleyen İmam Ömer Sağir, Suriye halkına en fazla dost olan halkın Türkler olduğunu vurguladı.

Suriyelilere en fazla yardım edenin de yine Türk halkı olduğunun altını çizen Sağir, şunları kaydetti: