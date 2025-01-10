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AA

Suriye, 61 yıllık Baas rejiminden kurtuldu.

8 Aralık'ta muhaliflerin Şam'da kontrolü sağlaması ve Esad'ın ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçışı, yeni bir dönemin kapısını da sonuna kadar araladı.

İç savaş nedeniyle ülkelerinden ayrı kalanlar ise birer birer geri dönmeye başladı...

Geri dönenlerin ilk uğradıkları adres, Emevi Camii oluyor.

CUMA NAMAZINDA EMEVİ DOLDU

Suriye'de rejimin devrilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşan halk, başkent Şam'daki tarihi Emevi Camii'nde bir kez daha cuma namazını kıldı.

Yüzlerce kişi avluda ve içeride saf tutarak cuma namazını kıldı.

Namazın ardından ülkenin yeni bayrağını sallayan Suriyeliler, 1 yalık sürenin ardından yine özgürlüğü kutladı.

İZDİHAMDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Camide yaşanan izdiham sonrası 3 kişi hayatını kaybederken, yaralıların da olduğu öğrenildi. Tek bir kapıdan girişlerin yapılması, izdihama neden oldu.

Kapının ön kısmında bulunanlar ezilme tehlikesi geçirirken, hayatını kaybedenlerin de o noktada olduğu öğrenildi.

Kapının giriş kısmında yaralanlara ilk müdahale yapıldı.

Ağır yaralı olanlar ise hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye gelen vatandaşların kontrollü bir şekilde içeri alınmasından sonra namaz kılındı.