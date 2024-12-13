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İHA

Suriye'de tarihi anlar, tarihi günler yaşanıyor.

27 Kasım'da muhalifler tarafından başlatılan operasyonların sonucunda 61 yıllık Baas rejimi, Suriye'de sona erdi.

Halep ve Şam'da kontrolün sağlanmasının ardından Esad ise ailesini de yanına alarak Rusya'ya sığınmacı olarak kaçtı.

Bu gelişmelerden sonra ülkesine dönen binlerce Suriyeli, ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti.

Emevi Camii'nde cuma namazı için hummalı bir hazırlık başladı.

Camideki temizlik çalışmaları tamamlanarak ve iç savaşın getirdiği yıkım izleri de yavaş yavaş silindi.

EMEVİ CAMİİ'NDE TOPLANDILAR

Halk, rejimin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere tarihi öneme sahip Emevi Camii'nde toplanmaya başladı.

İLK CUMA HEYECANI

Suriye'nin başkenti Şam'ın kalbinde bulunan Emevi Camii'nde Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazının heyecanı yaşanıyor.

CAMİDE TOPLANANLAR TEKBİR GETİRDİ

Suriyeliler, Esad sonrası ilk cuma namazı için Emevi Camii'ne akın etti. Camide toplanan kalabalık tekbir getirdi.

Emevi Camii'nde bugün kılınacak cuma namazında hutbeyi, İstanbul'da Suriye İslam Konseyi'ni kurarak Suriye muhalefetine dini liderlik eden ve Suriye Büyük Müftüsü olarak seçilen Usame el-Rıfai okuyacak.