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İHA

Suriye'de kapıları aralanan yeni dönem, tüm hızıyla devam ediyor.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad'ın ülkeden kaçmasının ardından, daha özgür bir Suriye inşaa ediliyor.

Yıllarca süren iç savaştan sonra ülkesine neden dönen Suriyeliler, Ramazan'ı da büyük bir sevinçle karşıladı.

Suriye’nin başkenti Şam’daki tarihi Emevi Camii, teravih namazında cemaatle dolup taştı.

ESAD VE AİLESİNE DUA EDİLMEDİ

Esad rejiminin devrilmesiyle yenilenen tarihi camiye Suriyelilerin yanı sıra farklı bölgelerden gelen binlerce kişi, 50 yıl sonra ilk kez Esad ailesi için dua edilmeden teravih namazlarını kıldı.

"DAHA ÖNCE HİSSETMEDİĞİMİZ BİR MANEVİYAT"

Camiye teravih namazı için gelen Suriyeli bir vatandaş, "Önceden camide birçok yer kapalıydı, şimdi her şey temiz. Daha önce hissetmediğimiz büyük bir maneviyat hissi var" dedi.

"ESKİDEN ESAD VE AİLESİNE DUA EDİLİRDİ"

Teravih namazını kılmak için Emevi Camii’ne gelen Yumna Louay ise "Artık camideki namaz daha güzel, rahatça ibadet edebiliyoruz. Eskiden Beşar Esad ve ailesi için dua ediliyordu, şimdi sadece Peygamber Efendimiz'in tavsiye ettiği dualar ediliyor. Bu çok güzel ve bize gurur veriyor" ifadelerini kullandı.

EMEVİ CAMİİ'NİN HALILARI GAZİANTEP'TEN

Başkent Şam'daki Emevi Camii'nin ibadete açılan bölümüne, Gaziantepli ustaların özenle dokuduğu halılar serildi.

Caminin ibadete açık bölümlerindeki eski halıların kaldırılmasının ardından, yerlerine dokumasında geleneksel motifler ve otantik renkler kullanılan yeni halılar serildi.

Emevi Camisi'nde 43 yıldır müezzinlik yapan Muhammed Bilun, yaptığı açıklamada, camide yapılan halı değişimi ve restorasyon çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.