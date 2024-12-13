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Haber Merkezi

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esad'ın kaçmasının ardından Suriye'de bayram havası sürüyor.

Esad'ın gidişinden sonra ayrı düştükleri vatanlarına dönen binlerce Suriyeli, tarihi öneme sahip olan Emevi Camii'ne akın etti.

Emevi Camii'nde cuma namazı için hummalı bir hazırlık başladı.

Camideki temizlik çalışmaları tamamlanarak ve iç savaşın getirdiği yıkım izleri de yavaş yavaş silindi.

Binlerce kişi Emevi Camii'nde ilk cuma namazını kılmanın heyecanını yaşadı.

CAMİLERE AKIN ETTİLER

Şam, Halep, Münbiç, Hama, Humus, Tel Rıfat ve İdlib gibi bölgelerde yaşayan Suriyeli Müslümanlar, baskı olmadan cuma namazını kılmak için camilere gelmenin sevincini yaşadı.

EMEVİ'DE TÜRK BAYRAĞI

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçanlara Türkiye, yıllarca kucak açtı ve yardım etti.

Suriye'den Esad'ın kaçmasıyla Türkiye'den geri dönenler ise yapılanları unutmuyor ve unutturmuyor.

Emevi Camii'nde cuma namazının ardından Suriyeli vatandaşlar tarafından Türk bayrağı açıldı. O anlarda Türk bayrağını öpen Suriyeliler, gözyaşlarını tutamadı.

"ALLAH ERDOĞAN'I KORUSUN"

Emevi Camii'nde konuşan Suriyeli bir vatandaş, "Çok mutluyuz. Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Yaşasın Türkiye. 4 yıl Türkiye'de kaldım, bugün buraya geldim. Erdoğan'ı çok seviyoruz, Allah onu korusun." şeklinde konuştu.

Suriye'deki yeni yönetimin geçici başbakanı Muhammed el Beşir, Emevi Camii'nde konuşma yaptı. Avlunun 7 bin metrekarelik alanı tamamen dolu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihlerinde Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle Baas rejimi, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.