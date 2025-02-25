Emevi Camii’nin halıları tamamlandı

DHA

Suriye, Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından yeniden yapılanıyor..

Bu kapsamda ülkenin sembollerinden biri olan tarihi Emevi Camisi'nde de yenileme ve bakım çalışmaları başlatılmıştı..

Emevi Camii'nin yıpranan taban halılarının değiştirilmesi yönünde kamuoyunda oluşan talep üzerine, en çok makine halısı üretiminin yapıldığı Gaziantep'te çalışma başlatıldı.

Kent yöneticileri, halı sektörü temsilcileri, akademisyenler ve müftülük yetkililerinin de aralarında bulunduğu ekip, ilk olarak Suriye'ye giderek Emevi Camii'nde inceleme yaptı ve Suriyeli yerel yönetici ve kanaat önderlerinden fikirler aldı.

HALILAR TAMAMLANDI

Suriye'de ölçüm, renk ve dokuya ilişkin mutabakatın ardından Emevi Camii'nin zemini için bordo ve saf aralıkları sarı desenli halının üretimine başlandı.

Bir ay süren çalışmaların ardından üretilen halılar, tırlarla Şam’a gönderilerek caminin tabanına serilmeye başlandı. Organize sanayi bölgesindeki bir halı fabrikasında üretimi tamamlanan son halılar ise bugün tırlara yüklenerek Şam'a uğurlandı.

5 BİN 500 METREKARE HALI, İLK TERAVİH NAMAZINA YETİŞTİRİLECEK

Son bir aydır 24 saat esasına göre yapılan çalışma ile tamamlanan 5 bin 500 metrekare halı, Emevi Camii'nde cuma günü kılınacak ilk teravih namazına yetiştirilmiş oldu.