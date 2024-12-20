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AA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi muhaliflerin tarihi ilerleyişi ile devrildi...

Suriye'de uzun süren sessizlik sonrası 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta Baas rejimi devrilirken, rejim lideri Esad ise Rusya'ya sığındı.

Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanan gelişmeler sonrası geçtiğimiz hafta cuma günü Şam'da bulunan Emevi Camisi'nde ilk cuma namazı kılındı.

Ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşlarla Emevi Camii dolup taşarken, Suriyeliler ikinci kez cuma namazı için burada bir araya geldi.

BİRLİKTE SAF TUTUP DUALAR ETTİLER

Suriye'de olanlara şahitlik edilen tarihi anlardan birisi de Emevi Camii oldu..

Binlerce kişinin bir araya gelerek namaz kılıp dualar ettiği cami de dikkat çeken bir an daha kayda alındı.

HALK TARAFINDAN SÖKÜLDÜ

Suriyeli vatandaşlar, Esad rejiminin devrilmesi sonrası ikinci kez cuma namazı için Emevi Camisi'nde toplandı.

O anlarda kayda alınan bir görüntü ise çok konuşuldu.

Görüntülerde, başkent Şam'da bulunan Emevi Camisi'nin duvarında yer alan Hafız Esad’in adının halk tarafından söküldüğü görüldü.

Levhadaki Nur suresinin 36 ve 37. ayetlerinin bitiminde, "Bu cami mümin başkan Hafız Esed döneminde yenilendi ve restore edildi." yazısı yer alıyordu.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmış, gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten kaçmıştı.