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    Emin Akbaşoğlu: EYT en geç 2023 yılı başında yasalaşacak

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu :EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz.
    • 29.11.2022 - 15:39
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    Emin Akbaşoğlu: EYT en geç 2023 yılı başında yasalaşacak

    AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu:

    "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz.

    En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız."

    Ayrıntılar geliyor...

     

     


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