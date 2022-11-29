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- Emin Akbaşoğlu: EYT en geç 2023 yılı başında yasalaşacak
Emin Akbaşoğlu: EYT en geç 2023 yılı başında yasalaşacak
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu :EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz.
- 29.11.2022 - 15:39
AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu:
"EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz.
En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız."
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