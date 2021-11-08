Muhammet Emin Akbaşoğlu: Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmeli

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, şehit yakınına küfreden birinin Meclis çatısı altında bulunamayacağını belirterek, "Gereğini yaparak Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmelidir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, TBMM'de gündemi değerlendirmek üzere basın toplantısı düzenledi.

Akbaşoğlu basın toplantısında, İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfretmesinin, gündemi değiştirdiğini söyledi.

"OLAYIN ÜSTÜNÜN KAPATILMAYA ÇALIŞILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Yaşanan hadisenin herkesi üzdüğünü belirten Akbaşoğlu, "Bu ifadeler asla ve kata kabul edilemez. Bağrı yanmış, teröristlerce paramparça edilmiş bir şehidimiz söz konusuyken, bununla ilgili şehidimizin bacısına ilişkin apaçık Lütfü Türkkan tarafından küfredildiği duyuldu. Türkkan'ın Grup Başkanvekilliğinden istifa ettirilerek, samimiyetsizce bu olayın üstünün kapatılmaya çalışılması kabul edilemez.

"3 GÜN OLDU DAHA BİR İŞLEM DUYULMADI"

Çünkü, Türkkan genel başkanından ve kendi kamuoyundan özür diledi ama rencide ettiği şehit yakınları ve şehidimizden özür dilemedi. Yapılması gereken, Meral Akşener'in bu kişiyi partiden ihracı ile ilgili disiplin kurullarını devreye sokmasıydı. Üç gün oldu daha bir işlem duyulmadı görülmedi." dedi.

Emin Akbaşoğlu: Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmeli VİDEO

"MİLLETVEKİLLİĞİNDEN İSTİFA ETMELİDİR"

Akbaşoğlu, bu olayın kabul edilmeyeceğini belirterek, "Gereğini yaparak Lütfü Türkkan milletvekilliğinden istifa etmelidir. Bu şekilde İyi Parti'nin kurumsal kimliği, tavrı hem de milletimizin beklentisi yerine gelebilir. Sayın Meral Akşener'in de kamuoyuna bir açıklama yapması acil olarak beklenmektedir. Türk siyasi tarihinde eşine rastlanmayan, kendisini feda eden bir şehide açıkça anasına, bacısına küfreden bir kişinin Gazi Meclis'in çatısı altında bulunması mümkün değildir. Bunun gereği yapılmalıdır." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP TEPKİSİ

Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'de yer alan bütün büyükelçiliklere Kanal İstanbul konulu gönderdiği mektubu basın mensuplarına göstererek, "İçler acısı bir durumu göstermektedir. Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu, büyükelçilere Türkiye'nin iç meselesi olan bu hadiseyi şikayet ederek, gammazlamaya çalışıyor. Siyaseten ihanet olarak nitelendirilebilecek bir tutum ve davranışı ortaya koyuyor. Bu mektup, tarihin önünde çöp sepetine atılmış bir mektuptur. Milletimiz asla bu anlayışa geçit vermeyecektir." ifadelerini kullandı.