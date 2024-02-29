Emin Çapa: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda Halk TV'de İzmir ziyaretini anlatan Emin Çapa, İzmirlilerin muhalefetten bezdiğini, 'biz direniyoruz ama hizmet alamıyoruz' dediklerini söyledi.

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ensonhaber.com

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programında, yerel seçim gündemi masaya yatırıldı.

Programın konuklarından Emin Çapa, İzmir'deki yerel seçim kapsamında son gelişmeler konuşulurken söz aldı.

İzmir ziyaretinden bahseden Çapa, İzmir halkının mesajlarını dile getirdi.

"Biliyorum yeter artık diyorsunuz"

İzmirlilerin muhalefetten bezmiş bir durumda olduğunu söyleyen Çapa, şöyle konuştu:

"Muhalefet var ya da yok. Muhalefeti eleştirelim ya da eleştirmeyelim ama bu ülke bizim. Seçmenin kendi sorumluluğunu da elini vicdanına koyarak mecburen… Biliyorum yeter artık diyorsunuz.

"İzmirliler muhalefetten bezmiş durumdalar"

İzmir’deydim. İzmirliler gerçekten bezmiş durumdalar muhalefetten. Yıllardır biz direniyoruz hizmet almıyoruz ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz diyorlar. Gidin bir dinleyin bakalım ne diyorlar İzmirliler. Hakikaten de öyle bedelini ödüyorlar."