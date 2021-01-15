Emin Çapa ölen kedisi için canlı yayında ağladı

Emin Çapa ölen kedisi için canlı yayında ağladı

Halk TV'de ekrana gelen Medya Mahallesi programında duygusal anlar yaşandı. Emin Çapa ölen kedisi nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı.

Ayşenur Arslan'ın sunumuyla ekrana gelen Medya Mahallesi programına konuk olan Emin Çapa oldukça duygusaldı.

Bu duygusallığın sebebini Ayşenur Arslan açıkladı.

HASTA OLAN KEDİSİ ÖLDÜ

Emin Çapa'nın kedisinin hasta olduğunu belirten Arslan, Emin Çapa'nın günlerdir bitkin olduğunu söyledi.

Bu sözler üzerine Emin Çapa kedisi için ağlamaya başladı.

Emin Çapa, Leyla ismini verdiği kedisini bu sabah kaybettiklerini söyledi.

Ayşenur Arslan ölen kedinin fotoğrafını Emin Çapa'dan istedi ve izleyicilere gösterdi.

Emin Çapa'nın gözyaşlarını durduramaması üzerine Ayşenur Arslan "Ben biraz Emin'i kendi haline bırakayım" dedi ve haberleri yorumlamaya başladı.

Emin Çapa ölen kedisi için canlı yayında ağladı ViDEO