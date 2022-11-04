Haberler

Gündem Haberleri

Emin Çapa Togg'u hedef aldı: Elektrikli araba zaten yıllardır üretiliyor

Emin Çapa Togg'u hedef aldı: Elektrikli araba zaten yıllardır üretiliyor

Yerli otomobil Togg'la birlikte Türkiye, 60 yıllık hayaline kavuşurken gazeteci Emin Çapa, Togg'u küçümseyerek "Togg'da sektörün 'Aaa Türkler çılgın bir şey yaptı' diyeceği ne var" dedi.