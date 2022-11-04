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    Emin Çapa Togg'u hedef aldı: Elektrikli araba zaten yıllardır üretiliyor

    Emin Çapa Togg'u hedef aldı: Elektrikli araba zaten yıllardır üretiliyor

    Yerli otomobil Togg'la birlikte Türkiye, 60 yıllık hayaline kavuşurken gazeteci Emin Çapa, Togg'u küçümseyerek "Togg'da sektörün 'Aaa Türkler çılgın bir şey yaptı' diyeceği ne var" dedi.
    • 04.11.2022 - 19:45
    • Güncelleme : 04.11.2022 - 19:47
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    Türkiye, otomotiv sektöründe 'Ben de varım.' derken ülkemizin otomobili Togg'un üretim üssü olan Bursa'daki Gemlik Kampüsü'nün açılışı, 29 Ekim'de yapıldı.

    İlk seri üretim araç banttan inerken Türkiye'nin 60 yıllık otomobil rüyası gerçek oldu.

    Öte yandan CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de, Togg ele alındı.

    Togg'u hedef aldı

    Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına katılan Gazeteci Emin Çapa, Togg'u hedef aldı.

    Emin Çapa Togg'u hedef aldı: Elektrikli araba zaten yıllardır üretiliyor

    "Elektrikli araba yıllardır üretiliyor zaten"

    Daha önce Togg'un yerliliğini sorgulayan Emin Çapa, yerli otomobil Togg'u küçümseyerek şu ifadeleri kullandı:

    "Togg'da sektörün 'Aaa Türkler çılgın bir şey yaptı' diyeceği ne var? Yok. Elektrikli araba yıllardır üretiliyor zaten. Mesafe aynı, pili de ithal ediyorsunuz."

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