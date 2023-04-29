Emin Çapa'dan TEKNOFEST çıkışı: Bize ne faydası var

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Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla üreterek savunma sanayisine güç kattığı İHA ve SİHA'lar başarılarına başarı katıyor.

Artık birçok ülke Türkiye'den bu ürünleri satın alarak kendi güvenliklerini sağlıyor.

Yurt dışında Türk mühendislerinin geliştirdiği teknolojiler bu kadar rağbet görürken, yurt içinde bu teknolojileri tanıtmak ve gençlerin ufkunu açmak için düzenlenen etkinlikler, bazı muhalifler tarafından eleştiriliyor.

Geçtiğimiz günlerde İsmail Saymaz'ın Togg hazımsızlığının yanı sıra şimdi de CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Emin Çapa'nın TEKNOFEST eleştirileri gündem oldu.

Gençlerin çeşitli branşlarda yarışarak kendilerini geliştirdikleri ve özgüven sağladıkları festivali eleştiren Çapa şunları söyledi:

"Bu TEKNOFEST'i ne zannediyorsunuz? Bize ne faydası var? Panayır. TEKNOFEST dediğiniz panayır. Orda bir şeyler var insanlar gidiyor, bakıyorlar. 'Ay ne kadar güzel, ay çok güzel şeyler yapıyoruz.' Tabiki yapacağız. Ama TEKNOFEST ile teknoloji ve bilimde ilerleyeceğiz gibi bir mavalı bize okutamazsınız. O bir panayır. Topluyorsunuz binlerce insanı oraya buraya bakıyor. Tamam bakmalılar zaten, özenmeliler zaten. "