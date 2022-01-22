Halk TV ekranlarında sunduğu programda yasaklı ırkların toplatılmasına tepki gösteren Emin Çapa’nın hareket ve tavırları sosyal medyada gündem oldu.

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull saldırısı sonrası ağır yaralanmasıyla başlayan yasaklı ırklara müdahale farklı bir boyuta geldi.

"Sokak köpekleri toplatılıyor" diyerek eylemler yapıldı, hayvenseverler adeta ayaklandı.

Yeni bir protesto daha gündeme bomba gibi düştü.

EMİN ÇAPA'DAN HARARETLİ TEPKİ

Halk TV’de sunduğu ‘Dünyanın 1001 Hali’ adlı programda belediyeleri hedefine alan sunucu Emin Çapa, tavır ve mimikleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Önce 2004 yılında yürürlüğe giren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’ndan bir maddeyi okuyan Çapa, ardından adeta çılgına döndü.

Emin Çapa’nın canlı yayında belediyelere ilginç tepkisi VİDEO

“BİR İNSAF EDİN, BİR ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN”

“Sokaklardan hayvanları toplamayacaksınız. Elinizi vicdanınıza koyun, yapmayın bunu.” diyerek bağırmaya başlayan Çapa, sakinliğini koruyamadı ve art arda eleştiriler yaptı.

Çapa, “Bu dünya size ait değil. Bu dünyaya hepiniz sığıyorsunuz; katiller, caniler, tecavüzcüler, çocuklara saldıranlar, kadınları doğrayanlar sığıyor da, sokak hayvanları mı sığmıyor? Bir insaf edin, bir elinizi vicdanınıza koyun.” dedi.

“KISIRLAŞTIRMA YAPACAKSINIZ”

Kısırlaştırma önerisini sunan Çapa, şunları söyledi:

“Biz de istemiyoruz, sokaklarda bu hayvanlar aç ve soğukta kalsınlar. Hayvanseverler, bu hayvanlar sokaklarda üşüsünler, donsunlar, aç ve susuz kalsınlar mı istiyor zannediyorsunuz? Hayır… Kısırlaştırma yapacaksınız. Sonra onları alacaksınız, rehabilite edeceksiniz.

“BÜTÜN ERKEKLERİ TOPLAYIP KISIRLAŞTIRIYOR MUSUNUZ?”

Doğaya bunları salıyorsunuz, ormanlara bunları atıyorsunuz vahşileşiyor, sonra da bize saldırıyor diyorsunuz. Bir kadına bir erkek tecavüz edince, bütün erkekleri toplayıp içeri atıyor musunuz ya da kısırlaştırıyor musunuz? Yapmıyorsunuz. Bu hayvanlar sahipsiz değiller, onlar bizim evlatlarımız.”