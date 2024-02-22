Emine Erdoğan, AA'nın yılın en iyi fotoğraflarını seçti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak beş kategoriden fotoğraflar seçti.

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AA

Anadolu Ajansı'nın (AA) her yıl düzenlediği fotoğraf oylaması bu yıl da yapıldı.

Süreç devam ederken siyasi isimler ve sporcular oylamaya katılarak yılın karelerini seçiyor.

Emine Erdoğan kareleri inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da tercihini yaptı.

Emine Erdoğan, yurt içinde ve yurt dışında 2023 yılında çekilen "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde oy TCG Anadolu'ya gitti

Fotoğraflar hakkında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'den bilgi alan Emine Erdoğan, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Türk donanmasının İstanbul Boğazı'nda 100 gemi ile gerçekleştirdiği tarihinin en uzun resmi geçidinin rehberliğini yapan en büyük savaş gemisi, yerli üretim TCG Anadolu'nun da yer aldığı "Boğazda bir dev" adlı fotoğrafını seçti.

Kuraklık tehdidine dikkat çekti

Çevre konusunda birçok başarılı projenin öncüsü Emine Erdoğan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Oğuz Yeter'in "Kuraklık köprüsü" fotoğrafını oyladı.

Aynı kategoride bir oy daha...

Erdoğan, aynı kategoride Ali Fatih Akçay'ın "Doğal renkler" fotoğrafına da oy verdi.

Spor kategorisinde de mesaj veren tercih

Emine Erdoğan, "Spor" kategorisinde tercihini ise Gine'deki çöp yığınlarının çevre ve insan sağlığını tehdidine işaret edilen Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" isimli fotoğrafından yana kullandı.

Gazze'de çocuk ve anne karesi

İsrail'in işgali altındaki Gazze'de çocukların yaşadığı insanlık dramını her fırsatta dile getiren Emine Erdoğan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde İsrail'in yoğun bombardımanı sonrası, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıların Deir al Balah kentindeki Aksa Hastanesi'ne getirilmesi sırasında Ashraf Amra'nın objektifine yansıyan "Yanımda ol anne" başlıklı fotoğrafı seçti.

Bir oy da depremzede bebekler karesine

Emine Erdoğan, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Mehmet Ali Özcan'ın, refakatçileri olmayan 16 bebeğin, Kahramanmaraş'tan Ankara'ya getirilirken Cumhurbaşkanlığına ait uçaktaki görüntülerinin yer aldığı, "Depremzede bebekler" fotoğrafına oy verdi.

Bebekleri Emine Erdoğan karşılamıştı

Erdoğan, bebekleri Ankara'da karşılamış, daha sonra 9 Şubat 2023'te Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan bebekleri ziyaret ederek, sağlık durumlarına ilişkin bilgi alıp, tedavi süreçlerini de yakından takip etmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)