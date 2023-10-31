Emine Erdoğan açıkladı! 'Sıfır Atık Vakfı kuruldu' Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, çevre koruma bilincinin geliştirilmesi adına Sıfır Atık Vakfı'nın kurulduğunu açıkladı.

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Geçtiğimiz yıl Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu başkanlığını üstlenen Emine Erdoğan'ın çalışmaları sürüyor.

BM Genel Sekreterliği tarafından yapılan özel daveti kabul eden Erdoğan, önemli çalışmalara imza attı.

Bunlardan biri de kısa süre önce hayata geçirilen ‘Sıfır Atık Projesi’ oldu.

Bugün de ‘BM Dünya Şehirler Günü’ programına katılan Emine Erdoğan, açıklamalarda bulundu.

"Dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor"

Erdoğan'ın gündeminde de İsrail-Filistin savaşı yer aldı. Saldırılara tepki gösteren Erdoğan, "7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği acımasız saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilere başsağlığı diliyorum. Kadın çocuk yaşlı genç ayırt etmeksizin dünyanın gözü önünde bir kıyım gerçekleştiriliyor. Sadece insanlar hayatını kaybetmiyor, insanlığın ortak umudu da pervasızca yok ediliyor." ifadelerini kullandı.

"Sıfır Atık vakfı kuruldu"

Ardından projeye de değinen Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Sıfır Atık Projesi küresel hareket haline geldi. Sizleri Sıfır Atık hareketine desteğe davet ediyorum.

Sıfır Atık vakfı kuruldu. Vakfımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önümüzdeki seneyi Sıfır Atık yılı ilan etmek için çalışıyoruz. Küresel Sıfır Atık Fonu için çalışmaya başlayacağız."