Emine Erdoğan Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti

İHA

Kırgızistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, eşi Emine Erdoğan da yalnız bırakmadı.

Burada temaslarda bulunan Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ile Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti.

BAL VE KAYMAK İKRAMI

Milli parkta Kırgızistan Kültür Bakan Yardımcısı Gulbara Abdykalıkova tarafından karşılanan lider eşlerine, Kırgızistan'ın yöresel kıyafetleriyle bal ve kaymak ikramlarında bulunuldu.

Burada Kırgızistan geleneksel el sanatlarının yer aldığı çadırları gezen lider eşlerine, Bakan Yardımcısı Abdykalıkova tarafından ürünler hakkında bilgi verildi.

Çadırların yer aldığı alanda ise lider eşlerini, at üzerinde elinde kartalla, geleneksel kıyafetli Kırgızlar karşıladı. Çadırlardaki geleneksel Kırgız el dokumasından kıyafetleri inceleyen Emine Erdoğan, Aygül Caparova ve Aniko Levai'ye, bozo, kımız, hurmaçay gibi Kırgısiztan'ın geleneksel içecekleri ikram edildi.

Alanda yer alan yarı açık 3 çadırda ise Kırgızların günlük yaşamlarına dair yemek yapma, ahşap oymacılığı gibi detaylara yer verildi.

Lider eşleri, çadır ziyaretlerinin ardından geleneksel Kırgız kıyafetli kadınlarla fotoğraf çektirerek uğurlandı.

"KIRGIZ GELENEKLERİNİ YERİNDE DENEYİMLEDİK"

Programın ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında Emine Erdoğan, şu ifadelere yer verdi: