Emine Erdoğan, Alev Alatlı’yı vefatının yıl dönümünde andı

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Eserleriyle düşünce dünyasına ışık tutan mütefekkir, yazar Alev Alatlı, 2 Şubat 2024 tarihinde hayata veda etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yazar Alev Alatlı’yı vefatının birinci yılı dolayısıyla andı.

Emine Erdoğan, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Alev Alatlı’nın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan, münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum.

"HALKTAN BESLENEN BİR VİCDAN"

Haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip yine bu topraklara ekmiş, çok kıymetli bir dava insanıydı.



Bilhassa gençlerimizin, Hocamızın bıraktığı eşsiz düşünce mirasını kılavuz edinerek yeni yollar açan, öncü bireyler olmalarını temenni ediyorum.

ALEV ALATLI

"Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır" ve "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza atan yazar Alev Alatlı, 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de 1944'te dünyaya gelen Alatlı, liseyi Japonya'nın başkenti Tokyo'da okudu.

Felsefe üzerine de eğitim alan Alatlı, doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlahiyat, düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı.

Alev Alatlı, 1974'te Türkiye'ye döndü ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde öğretim görevlisi, Ankara Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. Kaliforniya Üniversitesi ile de ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü.

Yaşamı boyunca birçok ödüle değer görülen usta yazar, 2006'da Rusya'da Mihail Aleksandroviç Şolohov 100. Yıl Edebiyat Ödülü'nü, 2014'te edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Ayrıca 2012'de Bülent Ecevit Üniversitesi, 2017'de ise Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından fahri doktora payesi verildi.