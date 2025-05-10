AA

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının ev sahipliğinde "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programı düzenlendi.

Programa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu.

ŞEHİT, GAZİ, KORUYUCU, ENGELLİ VE DEPREMZEDE ANNELERLE BİR ARAYA GELDİ

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının ev sahipliğinde düzenlenen "Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye" programında şehit, gazi, engelli, koruyucu, depremzede ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte, başta Filistin olmak üzere farklı coğrafyalardan gelen misafir annelerle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti.

"ANNELİĞİN SINIR TANIMAYAN ŞEFKATİYLE BİR ARAYA GELDİK"

Emine Erdoğan paylaşımında, "Anneliğin sınır tanımayan şefkatiyle bir araya geldik. Merhametin, dirayetin ve fedakarlığın adı olan annelerimizin her biri, insanlık için ilham kaynağıdır. Bu güçlü ve anlamlı programda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AHMET MİNGUZZİ'NİN ANNESİ İLE ÇEKTİRDİĞİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Paylaşımında Erdoğan, programda çekilen bazı fotoğraflara da yer verdi.

Paylaşılan kareler arasında Emine Erdoğan'ın, 24 Ocak'ta Kadıköy'deki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile çektirdiği fotoğraf da yer aldı.